Manchester United slapp med skrekken – perlescoring avgjorde

(Burnley – Manchester United 0–1) Manchester United tok en sårt tiltrengt trepoenger mot Burnley. Bruno Fernandes sitt drømmetreff hylles etter kampen og får flere til å dra paralleller til en tidligere United-helt.

Publisert: 23.09.2023 22:55 Oppdatert: 23.09.2023 23:12

Manchester United har slitt tungt denne sesongen. Tre tap på de siste tre kampene og rapporter om misnøye i garderoben, gjorde at presset var enormt før oppgjøret mot Burnley.

Men oppgjørets eneste scoring fra Bruno Fernandes gjør at flere skuldre kan senkes i den røde delen av Manchester.

Portugiseren vartet nemlig opp med en perlescoring, som fikk flere til å dra paralleller til en tidligere United-helt. Blant annet BBC mente at scoringen kunne minne om Robin Van Persies minneverdige drømmevolley mot Aston Villa i 2013.

DRØMMETREFF: Fernandes hylles for volleyscoringen som sikret United seieren mot Burnley. Vis mer

Og arkitekten bak scoringen? Jonny Evans (35).

– Det var en flott pasning fra Jonny. Jeg vet at han har god med begge føttene, sier Fernandes til TNT Sports.

Midtstoppen serverte nemlig en nydelig langpasningen som Fernandes til slutt satt i mål på helvolley, fra skrå vinkel.

– Det var stort for meg å komme tilbake her. Det kunne ikke gått så mye bedre, sier Evans til TNT.

– Veteran-forsvareren tar ansvar når United trenger det som mest, skrev Sky Sports og siktet til Evans involvering.

– En av sesongens scoringer allerede, mente tidligere Tottenham-keeper Paul Robinson på BBC.

– Det er helt vanvittig. Jeg tar av meg hatten, sier Viaplay-ekspert Sigrid Heien Hansen om scoringen.

MATCHVINNER: Bruno Fernandes scoret kampens eneste mål. Vis mer

United-trener Erik ten Hag overrasket med å starte Evans til kveldens kamp. 35-åringen ble hentet tilbake til Manchester United før denne sesongen etter han forlot klubben i 2015.

Og midtstopperen skulle raskt markere seg. Drøyt 20 minutter ut i kampen stanget Evans gjestene i ledelsen etter en corner. Men gleden ble kortvarig. For scoringen gikk til VAR og ble annullert etter at Rasmus Højlund var offsideplassert foran mål.

Før avblåsningen dreide det meste seg om Burnley. Vertene hadde flere store muligheter til å ta ledelsen, blant annet da Zeki Amdouni traff stolpen.

Men det som var en god Burnley-omgang ble spolert av en scoringen til Fernandes rett før pause.

– United fortjente nok ikke den ledelsen, sa Robinson og skrøt av Burnleys omgang.

NY SMELL: Burnley og Vincent Kompany har fått en tung start på deres comeback i Premier League. Vis mer

Seieren smakte nok ekstra godt for gjestene, for Manchester United har slitt stort denne sesongen. Laget sto med to seire og tre tap på de fem første kampene i serien. I midtuken ble det også 3–4-tap mot Bayern München i Champions League.

I de tre siste kampene, som de har tapt, har de også sluppet inn tre eller flere mål. Det hadde ikke skjedd siden 1978.

Nå står Manchester United med ni poeng og klatrer opp til en 8.-plass.

Burnley har også slitt stort denne sesongen, og ligger nederst på Premier League-tabellen med ett poeng. Sander Berge fikk spille det siste kvarteret for vertene. Nordmannen kom til en halvsjanse like før slutt.