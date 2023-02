Bisarr keeperutvisning i ny Liverpool-opptur: − Et mareritt

(Newcastle - Liverpool 0–2) Nick Pope (30) var fullstendig på bærtur da Newcastle gikk på sitt første hjemmetap denne sesongen. Liverpool tok sin andre strake seier i Premier League.

18.02.2023 20:23 Oppdatert 18.02.2023 21:06

− Det er et tøft sted å komme til. Ikke mange tar poeng her, så vi er veldig fornøyd med å ta med oss seier herfra, sier Trent Alexander-Arnold til Sky Sports. Liverpool-backen hadde målgivende pasning på gjestenes første mål.

Før Newcastle-keeperen tabbet seg ut i første omgang, hadde Liverpool gått opp i tomålsledelse.

Liverpool-keeper Alisson oppdaget en gyllen kontringsmulighet midtveis i omgangen, og sendte av gårde en glimrende ball mot Mohamed Salah i bakrom. Den engelske landslagskeeperen var tidlig ute, men fomlet, fikk ballen i ansiktet, og endte opp med hendene på ballen langt utenfor 16-meteren:

Dermed fikk Pope direkte rødt kort, og hjemmelaget fikk et svært vanskelig utgangspunkt for resten av kampen.

− Wow. Dette er et mareritt for Newcastle. Det er et glimt av kaos, kommenterte Liverpool-legende Jamie Carragher på Sky Sports.

− Jeg føler med Nick. Han har vært fantastisk for oss, og å miste neste kamp er et stort nederlag for ham, sier Newcastle-trener Eddie Howe etter kampslutt.

Etter Popes røde kort og påfølgende karantene, blir det etter alt å dømme tidligere Liverpool-keeper Loris Karius som vokter buret i ligacupfinalen mot Manchester United neste helg.

Det skyldes at Newcastles andrekeeper Martin Dubravka ikke er registrert i klubbens cup-tropp for sesongen.

Allerede hadde utskjelte Darwin Núñez dunket inn en tidlig ledelse alene med keeperen, og nysigneringen Cody Gakpo sørget for at det sto 2–0 etter et vakkert gjennomspill fra Salah:

Foruten om et tverrliggertreff fra Dan Burn like før pause, og en enorm sjanse til Callum Wilson i sluttminuttene, fikk Liverpool god kontroll etter Popes røde kort. Gjestene gjorde mange bytter tidlig i andre omgang, og Núñez måtte av med skade.

Det burde blitt flere scoringer fra bortelaget i andre omgang, men innbytterne sløste med sjansene på tampen. Dermed endte det kun 2–0 til Liverpool.

Newcastle, som ligger på fjerdeplass i Premier League, tapte for første gang på eget gress denne sesongen.

Det er også Newcastles andre tap i ligaen, hvor forrige tap kom mot nettopp Liverpool 31. august i fjor. Liverpool er dermed det eneste laget som har slått Newcastle denne sesongen.

Liverpool er på åttendeplass i ligaen etter seieren - seks poeng bak Newcastle på fjerdeplass.

Lurer du på hva som skjer av sport i helgen? Sjekk VGs nye sportskalender.