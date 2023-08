Bakke om VIF-kaoset: – Fryktelig krevende situasjon

VALLE (VG) Nedrykksstrid på banen. Supporteropprør utenfor. Nå tar Geir Bakke grep for at Vålerenga skal redde plassen.

TØFFE TIDER: Geir Bakke har fått nok å stri med etter overgangen fra Lillestrøm. Vis mer

– Det er spesielt. Det er jo det.

Vålerenga-trener Geir Bakke setter opp et lett smil i møte med VG. Hans tre første kamper siden sjokkovergangen fra Lillestrøm har gitt null poeng, ni baklengs og nedrykksplass.

Utenfor banen er supporterne frustrerte, noe som spesielt har gått utover daglig leder Erik Espeseth. Det gjør at Vålerengas ansatte denne uka har blitt møtt med bannere på Intility.

Akkurat denne onsdagen på Valle er det forholdsvis rolig. Vålerenga gjennomfører en formasjonsøkt med et titalls tilskuere på tribunen. De eneste tilropene er fra Norway Cup-deltakende unger som ønsker en high five.

– Det er krevende. Dette er en klubb med ambisjoner. Hovedstadsklubben. Samtidig er det ikke noe annet å gjøre enn å være sylskarp på det man får gjort noe med. Det handler om å trene godt og forberede seg inn mot neste konkurranse, sier Bakke.

53-åringen sier han lever fint med oppmerksomheten.

– Det er sånn det alltid har vært her. Vålerenga er en klubb som kunne vært en sosiologisk studie, sier han og peker på hvordan klubben i mange år har svingt i prestasjonene.

Tre kamper, tre tap for Vålerenga-trener Geir Bakke så langt. Vis mer

Angående rollen til daglig leder Espeseth mener Bakke han ikke har så mye å si.

– Hvor lenge har jeg vært her? To og en halv uke? Jeg opplever ikke så mye rundt det annet enn banneret og noen tilrop. Jeg har altfor mye å gjøre til at jeg skal forholde meg til det, sier Bakke.

Da er han mer interessert i å snakke om hvordan han skal løfte Vålerenga over nedrykksplass. De siste dagene har Elias Hagen og Martin Kreuzrigler kommet inn, og etter alt å dømme går de rett inn på laget.

– Intensiteten vår må opp. Vi må bli råere i eget boksspill og skarpere bakover, sier Bakke.

Til det siste punktet virker Bakke å ta grep allerede lørdag. Mye tyder på at Jacob Storevik tar plassen til Magnus Sjøeng i målet.

– Sjøeng er en ung og lovende fotballspiller, og en god keeper. Så har han fått mange negative opplevelser nå. Det er ikke alltid de gutta der som skal ta den støyten. De beste skal stå, men når det er så jevnt så tenker jeg at et bytte kan være bra. Akkurat slik det er i andre posisjoner, sier Bakke om sin 21 år gamle keeper.

Samtidig er overgangsvinduet på vidt gap og Bakke utelukker ikke flere forsterkninger.

– Vi får se om det åpner seg muligheter for flere inn. Det er et tøft marked og vi er i en situasjon som gjør at noen kanskje nøler litt, sier han.

– Er troppen du har nå god nok til å holde seg?

– Man ligger der man ligger av en grunn. Det er en årsak til det. Isolert sett så synes jeg det er mange gode ferdigheter her. Så skal man skru sammen et lag som er toveisspillere hele tiden og fungerer godt sammen offensivt og defensivt. Der har vi litt å gå på.

Det er tre uker siden Geir Bakke ble presentert som Vålerengas nye trener. En overgang som sjokkerte hele Fotball-Norge. Vis mer

– Betyr det at det trengs noe inn her?

– Nei, jeg sier at vi må bli bedre på det vi ikke er gode nok på.

– Men er du fornøyd med stallen?

– Jeg er fornøyd med ferdighetene til gutta her. Så får vi se hvordan det er når vi skrur det sammen som et lag.

Vålerenga har nå satt seg i en situasjon som gir et naturlig mål for sesongen: Å redde plassen.

– Vi har vunnet tre fotballkamper i år. Nå må vi vinne bortimot halvparten av resten. Det krever at vi får den beste utgaven av oss selv hele veien og at vi klarer å flippe marginene på vår side. Da kan vi ikke engste oss for å prestere. Da må vi bare kjøre fort uten å bli naive. Vi må angripe situasjonen. Vi kan hvertfall ikke flykte fra den.

– Hva tenker du om at Vålerenga er i en situasjon hvor det å redde plassen er det naturlige målet?

– Det er naturlig å si at man aldri skal kunne sette seg i en sånn situasjon. Så handler det om hvordan man går fram for å komme seg ut av det på kort og lang tid. Det er litt mer komplekst enn bare det som er på banen. Det har med hele kulturen å gjøre. Samtidig er det mye som ligger til rette her. Hvis man gjør de riktige tingene i riktig rekkefølge her nå, så skal dette skipet gå ganske stødig mener jeg. Men akkurat nå er man i en fryktelig krevende situasjon, sier Bakke.