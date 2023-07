Birk Risa er klar for MLS-klubb: – Noe som trigget meg og familien

Birk Risa (25) har signert en kontrakt ut 2025 med New York City og blir én av fire nordmenn på USAs høyeste nivå.

«THE AMERICAN DREAM»: Fra venstre: Jack Karadas (agent), David Lee (sportsdirektør), Birk Risa (hovedperson / spiller) og Kristian Lier (agent). Vis mer





Mandag er det bekreftet at Birk Risa akkurat ikke rekker 100 100Det endte med 95 kamper for Molde. kamper i Molde-trøyen. Han flytter vestover med familien til New York for MLS-fotball.

– Det er fasiliteter ut av en annen verden, svarer Risa på om hvordan førsteinntrykket er av klubben til VG.

– Jeg hadde litt forskjellige tilbud, men det var det som fristet mest, og de hadde en god plan for meg. Det virket som de var veldig interessert i meg, og det har vært en prosess som har vart ganske lenge med tanke på at de begynte i april. Det var noe som trigget meg og familien, sier han om klubbvalget.

Fakta Birk Risa, tidligere klubber Ungdomsfotball: Sola

2013–14: Sandnes Ulf

2014–2018 : 1. FC Köln

2018–20: Odd

2020–23: Molde Vis mer

– Hvilke andre tilbud hadde du?

– Det var noen kule klubber i England og sånne plasser, men det ble aldri så interessant, svarer den venstrebente forsvareren.

Ikke er det bare rogalendingen som har gjort overgang til Nord-Amerika denne sommeren, men også fotballikonet Lionel Messi har signert en avtale med MLS-klubben Inter Miami.

Presentasjonen av argentineren gikk imidlertidig ikke smertefritt:

1. oktober er det stor mulighet for at argentineren skal leke seg på høyresiden i duell mot Risa.

– Det blir gøy. Kanskje noe av det kuleste du kan oppleve. Jeg kan jo ende opp med å få noen kule dueller der, så det blir bare som en vanlig kamp. Det er fotball, men selvfølgelig, det kommer til å bli veldig stas å se tilbake på.

Husker du denne fra Risa?

Til tross for 23 kamper på U21-nivå i landslagsfotball, har han fremdeles til gode å få sjansen på det gjeveste nivået.

Han mener en debut under Ståle Solbakkens ledelse er noe som er opp til ham selv.

– Det er vel en fair mulighet så lenge du leverer, og det burde det være. Jeg har egentlig bare fokus på klubbhverdagen, og så får jeg se om jeg blir god nok for det. Det er ikke noe som er veldig mye i tankene mine akkurat nå, men er du god nok, følger de nok med, sier Risa om landslagsmuligheten.

Torsdag starter fotball-VM for kvinner. Bli med i VM-profeten her!

Risa blir MLS-kollega med Jakob Glesnes (Philadelphia Union), Sigurd Rosted (Toronto FC) og Adama Diomandé (Toronto FC).

I Molde endte det med én cuptittel i 2021 og ett seriemesterskap i 2022.

– Jeg tror det blir et lite steg opp på ligaen, men jeg skal ikke snakke ned Molde for det har vært veldig høyt nivå der.

I august kan du se Lionel Messi og Inter Miami i semifinalen i US Open Cup på VG+ Sport: