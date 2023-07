Ikke overrasket over Graham Hansens reaksjon: – I samme situasjon selv

AUCKLAND (VG) Ingrid Syrstad Engen erkjenner at hun var skuffet over Riises beskjed før kampen mot Sveits. Hun har forståelse for at Graham Hansen reagerte som hun gjorde.

STØTTER LAGVENNINNEN: Ingrid Syrstad Engen kjente på lignende følelser som Caroline Graham Hansen. Vis mer





Der Caroline Graham Hansen fikk beskjed om vrakingen av landslagssjef Hege Riise allerede lørdag, tre dager før kamp, fikk Engen og Julie Blakstad beskjed dagen før kamp – som vanlig.

– Så klart man er skuffet over å ikke få starte en kamp i VM. Det er helt naturlig at både hun og jeg føler det slik, og slik skal det på en måte være og, sier Syrstad Engen til VG.

– Ble du overrasket over reaksjonen til Graham Hansen?

– Overrasket over reaksjonen, vet jeg ikke. Jeg skjønner at man er skuffet og jeg har forståelse for at man er skuffet i en slik situasjon. Jeg er i samme situasjon selv, sier Engen.

Hun fortsetter:

– «Caro» har selv sagt at det ikke burde kommet på den måten som det gjorde, og at det også handler om andre ting. Man har forståelse for at man er skuffet, slår hun fast.

MYE FØLELSER: Ingrid Syrstad Engen. Her på vei til pressemøte ved havnen i Auckland. Vis mer

Midtbanespilleren ble mye alene i ankerposisjonen i åpningskampen mot New Zealand, og det tyder på at de utfordringene bidro til at trønderen ble tatt ut av laget.

– Føler du at du ble et offer for formasjonen som ble valgt i den kampen?

– Det er åpenbart at ting ikke fungerte i laget, og da er det så klart tøft å bli den som blir satt ut, sier Engen.

Likevel er hun klar på at hun ønsker å hjelpe laget videre, og har troen på at det er muligheter for å spille mer.

Engen og Graham Hansen er lagvenninner i Barcelona. Graham Hansen har spilt mye dette året, mens Engen har fått litt mindre spilletid.

– Hvordan preget det din inngang til dette VM-et?

– Jeg er veldig fornøyd med alt jeg gjør i klubb, og hverdagen jeg har der. Jeg vet at jeg har en veldig god hverdag, sier hun og fortsetter:

– Det er en tøff situasjon konkurransemessig, men den har jeg valgt å ta, og det står jeg for.

Nå retter Engen blikket mot søndagens siste gruppespillskamp mot Filippinene.

Norge må vinne den kampen for å ha sjanser om avansement, og målforskjell vil etter alle solemerker avgjøre. En tremålsseier er det sikreste kortet for et avansement for Norge sin del.

– Jeg føler at jeg har kvaliteter til å hjelpe laget med den motstanden vi møter videre. Og fokus på at det er mulig, uansett om man er skuffet over det som skjedde forrige kamp, eller ikke, sier Engen.

BENKET: Ingrid Syrstad Engen. Her med Karina Sævik, som hun spilte sammen med i en periode i Wolfsburg. Vis mer

Julie Blakstad opplevde dialogen med landslagssjefen som god, da hun fikk beskjed om at hun ble satt på benken etter åpningskampen.

– Hun tok meg til side før kampmøtet og vi hadde en samtale. Det var veldig ryddig av henne å gjøre det på den måten, og jeg opplevde det som veldig ordentlig, sier Blakstad.

Manchester City-spilleren, som er på utlån til Häcken, skulle ønsket at Graham Hansen hadde holdt ordene sine internt, men hun ser det positivt at spilleren gikk ut og unnskyldte seg etter tiraden.

– Selvfølgelig skulle man ønsket at den saken ikke kom ut i det hele tatt, men når den først gjorde det så føler jeg at vi har løst det på en fin måte. Det er stort av henne å gjøre det, og jeg tror alle i gruppen setter pris på det, sier Blakstad.