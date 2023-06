RBK-krisen forlenget mot Stabæk

BEKKESTUA (VG) (Stabæk-RBK 2–2) Stjernespiller Carlo Holse (24) reddet ett poeng for Rosenborg, men presset vedvarer for trener Kjetil Rekdal (54) etter nok et skuffende resultat.

FIKK PROBLEMER: Kjetil Rekdal så RBK havne i trøbbel borte mot Stabæk i Eliteserien søndag kveld. Vis mer

Rosenborg-leiren fikk etterlengtet arbeidsro med 4–0-seieren over HamKam sist helg, men noen dager senere fortalte styreleder Cecilie Gotaas Johnsen til VG at tilliten til trenerteamet var med betingelser om hurtig resultatforbedring.

Borte mot Stabæk ble det bare ett poeng, etter at Rekdals menn havnet under 0–2 i løpet av oppgjørets 10 første minutter. Canadiske Jayden Nelson (20) reduserte i første omgang, før danske Holse overlistet landsmann Isak Pettersson (26) i Stabæk-buret med et hodestøt bare to minutter før full tid.

Etter 10 kamper har Rosenborg 12 poeng. Det holder foreløpig til en 9. plass i Eliteserien. Stabæk er plassen foran på tabellen.

– Jeg syns vi gir bort to poeng. Vi er skuffet, sier Stabæk-trener Lars Bohinen etter matchen.

FORTVILTE: RBK-kaptein Markus Henriksen så oppgitt på lagkameratene mens Stabæk-spillerne feiret mot trønderne.

Norsk-bulgarske Kaloyan Kostadinov (20) sjokkerte Rosenborg nærmest umiddelbart. Indreløperen ble kjøpt fra Sandnes Ulf i 2020, angivelig i konkurranse med Molde og danske Brøndby. Søndag satte den slepne teknikeren vristen under ballen fra 16 meter og sendte den som et prosjektil i krysset bak RBK-keeper André Hansen (33) før det var spilt åtte minutter.

Det som ikke skulle skje for hardt pressede Rekdal og hans tilreisende menn var plutselig et smertefullt faktum: 1–0 til Stabæk lyste mot trønderne på storskjermen på Nadderud stadion.

Bare sekunder senere ble situasjonen forverret.

JUBLET: Stabæk-spillerne gliste for 1–0-målet til Kaloyan Kostadinov.

Nærmest rett fra RBKs avspark vant Stabæk ballen. Etter å ha skubbet bort RBK-stopper Ulrik Yttergård Jenssen (26), løftet Stabæk-spiss Kasper Høgh (22) blikket mot bakre stolpe. Like etterpå skrudde dansken et innlegg på foten til spisspartner Mushaga Bakenga (30).

Den tidligere Rosenborg-angriperen var til gjengjeld nådeløs med gamleklubben og plasserte inn 2–0. Da var det bare spilt 10 minutter med fotball i Bærum.

På sidelinjen reiste Rekdal seg fra plastikkstolen nærmest pleksiglasset på innbytterbenken til bortelaget. En 9. plass før dagens kamp hadde fått RBK-styret til å uttale til VG at situasjonen rundt trenerteamet er skjør.

På Nadderud kunne man nærmest høre grunnen sprekke ytterligere under bena på RBK-sjef Rekdal etter hvert som målene ble satt inn.

TRENERDUELL: De to tidligere landslagsspillerne Lars Bohinen og Kjetil Rekdal ledet søndag hvert sitt mannskap på Nadderud stadion.

Nelson ga RBK håp etter en snau halvtime, da venstrekanten utnyttet en grov feilpasning fra Stabæk-back Sturla Ottesen (22). Like før pause jublet også Rekdal for det han trodde var utligning, men en nettkjenning fra Edvard Tagseth (22) ble annullert for offside.

I andre omgang startet Stabæk igjen best. Høgh, som hadde assistert Bakenga på 2–0-målet, satte inn 3–1 for blåtrøyene før timen var passert, men igjen ble et mål annullert etter en videogjennomgang (VAR).

Etter Holses 2–2-scoring på tampen, forblir Stabæk ubeseiret på hjemmebane så langt denne sesongen. Rosenborg har fortsatt til gode å vinne på fremmed gress.

Fakta Startelleverne Stabæk: (3–5–2) Pettersson - Næss, Jenssen, Larsen - Ottesen, Edwards, Lucca, Kostadinov, Pachonik - Høgh, Bakenga. RBK (3–4–3): Hansen - Rogers, Henriksen, Jenssen - Reitan, Skarsem, Bjørlo, Tagseth - Holse, Aga, Nelson. Vis mer