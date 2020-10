Hareide og Bratseth dro hjem til Eggen

Torsdag satte Åge Hareide og Rune Bratseth seg i bilen og kjørte til trenerlegendens hjem. Det ble et besøk med litt mimring – og mye Rosenborg.

Etter en kamptravel periode, underlagt strenge korona-regler, fikk Hareide torsdag endelig mulighet til fysisk å møte Nils Arne Eggen igjen.

Det var mannen Hareide overtok for i 2003. Og det er en mann som fremdeles har et brennende engasjement for Rosenborg.