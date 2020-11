Koteng ønsker tettere samarbeid: Spår sammenslåing med Rosenborg kvinner

Ivar Koteng tror Rosenborg-lagene kan lære av hverandre.

Ivar Koteng er imponert over hvordan Rosenborg kvinner har gått til å være et topplag i 2020. Christine Schefte

Året har gått over all forventning for Rosenborg kvinner, til stor glede for Ivar Koteng, som er sponsor for kvinnelaget og styreleder for herrelaget.

– De spiller god og bra fotball. Ut ifra ikke helt objektive øyne synes jeg de er det laget som spiller best fotball i Toppserien. Det har vært fantastisk bra, forteller han til Adresseavisen, to dager før kampen om gullet skal avgjøres.