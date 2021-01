Skadesmell for Ohi: Må opereres og mister viktige kamper

Ohi Omoijuanfo (27) er satt ut av spill i flere uker.

Ohi Omoijuanfo må under kniven. Her fra hjemmekampen mot Strømsgodset sist sesong. Foto: Terje Pedersen

Nå nettopp

Molde-spissen var ikke ute på feltet da MFK-spillerne hadde treningsøkt på Aker stadion onsdag. Han har de siste dagene drevet med alternativ trening, fordi han er nødt til å gjøre et inngrep i kneet. Det setter 27-åringen ut av spill i flere uker.

– Kneet begynte å stivne da jeg skulle starte opp igjen på nyåret. Jeg tenkte først at det bare handlet om at jeg hadde tatt det med ro en periode i jula. Det løsnet litt da jeg fortsatte å trene, men så kom det en dag der det hovnet skikkelig opp. Vi ventet i to dager, men hevelsen gikk ikke ned. Da tok vi bilder og fant ut at det var problemer i kneet. Nå må jeg fjerne litt brusk i kneet, forteller Ohi til Rbnett.