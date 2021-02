Så stort ble AaFKs underskudd i fjor

To nye styremedlemmer ble valgt på AaFKs årsmøte torsdag kveld. Der kom det også fram hvor påvirket økonomien ble på grunn av koronapandemien.

Jan Petter Hagen ble gjenvalgt som styreleder i AaFK. Foto: Marius Simensen

25. feb. 2021 21:28 Sist oppdatert nå nettopp

Det ble som vanlig et årsmøte av den helt rolige sorten på Color Line stadion torsdag kveld. Daglig leder Geir S. Vik la fram et regnskap for medlemmene som viste at AaFK gikk med et negativt årsresultat på 363.798 kroner etter finans i fjor. Driftsresultat endte på kr. 754.075. Egenkapitalen var ved utgangen av 2020 på kr. 10.683.486.

Vik fortalte også at samarbeidsavtalen som AaFK har med Ålesund Fotball AS (ÅFAS), som ble godkjent av Norges Fotballforbund tilbake i 2011, er blitt forlenget med ti år fra i år av. Avtalen fungerer som tidligere, som blant annet betyr at ÅFAS forplikter seg videre til å dekke klubben sine kostnader til toppfotballen.