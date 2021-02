AaFK-spiller er solgt til svensk klubb

Daan Klinkenberg forlater AaFK etter bare én sesong.

Daan Klinkenberg forlater AaFK. Foto: Staale Wattø

7. feb. 2021 15:33 Sist oppdatert nå nettopp

I går skrev Sunnmørsposten at Daan Klinkenberg var i ferd med å bli solgt til den svenske klubben Mjällby, etter at han har vært i AaFK bare én sesong. Nederlenderens agent, Johan Gomes, bekreftet at hans klient var på veg til en ny klubb, og at det bare var snakk om tid før alt var i orden.

Søndag ettermiddag bekreftet den svenske klubben overgangen på sin hjemmeside.