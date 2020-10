Her er RBK-børsen etter borteseieren i Sarpsborg

Tre nye, viktige poeng for et Rosenborg-lag som holder følge med Molde i kampen om sølvet i Eliteserien. Sjekk RBK-børsen her!

Nå nettopp

SARPSBORG – RBK 1–2

Rosenborg: Tore Reginiussen headet i tverrliggeren tidlig, i det som var et godt bilde på første omgang. RBK skapte farlige sjanser, mens hjemmelaget hadde ballen mesteparten av tiden. Så ble Reginiussen revet ned, og Islamovic satte sikkert inn 0–1 på straffe.