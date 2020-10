Nære på for hjemmelaget! Hasund mottar en langpasning fra Naalsund, og plutselig er vingen alene med Ervik. Hun får ballen litt for langt foran seg, så Hasund velger heller å tre den videre til Vatshelle Raa som er ledig til høyre. Pasningen blir imidlertid litt for hard, og spissen rekker ikke ballen før den ruller ut til utspark.

Disse to lagene har møttes 19 ganger tidligere. Sandviken har vunnet fem, fire har endt i uavgjort, mens Kolbotn har vunnet hele elleve ganger. Målstatistikken viser 38-21 i favør dagens bortelag. I august gjestet Kolbotn Sandviken på Sofiemyr stadion. Gjestene var klart best, og ledet 3-0 etter en drøy halvtime takket være scoringer fra Kennya Cordner (x2) og Vilde Hasund. Sara Hørte reduserte for hjemmelaget, men Sandviken klarte å ro seieren inn til land til slutt.

