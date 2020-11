RB-børsen: Nivået høyt tross tap

Molde herjet på Emirates i førsteomgang, men ble overkjørt etter pause. Det preger børsen.

Molde-spillerne feirer Martin Ellingsens 1–0-scoring. Ian Walton / AP

Nå nettopp

Molde sjokkerte Arsenal og gikk opp i ledelsen etter 22 minutter på Emirates Stadium. Til tross for at de gikk opp i liminga etter pause, skal Molde-laget ha stor kred for at de turte å være seg selv. De hadde tross alt stålkontroll mot en Premier League-gigant før pause. Det preger også RB-børsen, selv om de fleste naturlig nok trekkes en del etter en andreomgang under pari.

Dette er våre vurderinger av Molde-spillernes innsats mot Arsenal: