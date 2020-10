En av disse er på ukens lag med stjerner fra Arsenal og Milan

Stian Gregersen har imponert mange i det siste, inkludert datamaskina til Uefa.

Molde-stopperen har levert formidabelt i Europa-kampene etter at han kom tilbake fra et langt skadeavbrekk. Mot Rapid Wien torsdag var han etter Romsdals Budstikkes mening Moldes beste spiller sammen med Magnus Eikrem. Begge ble belønnet med 9 poeng på børsen etter maktdemonstrasjonen mot et av Østerrikes beste lag.

Han ble også hyllet av flere fotballeksperter og lansert som mulig midtstopper i landslagstroppen etter Kristoffer Ajers skade.