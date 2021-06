Ble kjent i Viking – nå tar de over lokal klubb

En samtale med Viking-trenerne ble avgjørende for Stavanger IF-trenerens valg.

Stian Refvik (t.v.) og Christoffer Midbøe Lunde er klare for nye utfordringer. Foto: Stavanger IF Fotball

– Vi er kjempefornøyde med at disse er på plass. Vi gleder oss stort, de har veldig mye å bidra med, sier Rune Ingvar Hauge, daglig leder i SIF Fotball.

For et par måneder siden kunne Aftenbladet melde at Thomas Egeli forlot SIF til fordel for trenerjobben i 3.-divisjonsklubben Hinna.