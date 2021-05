Ærlig Ciljan Skjelbred: – Det er egentlig for tidlig for meg

Per Ciljan Skjelbred kom i negativt fokus da Molde tok ledelsen på Lerkendal. Nå avslører veteranen at han egentlig ikke er klar for å starte fotballkamper.

– Jeg er på langt nær hundre prosent. Men jeg prøver å bidra med det jeg kan, sier Per Ciljan Skjelbred. Foto: MARIANN DYBDAHL

RBK – Molde: 2–3 (1–1)

– Det er egentlig litt for tidlig.