Taylor herjet da Brann avsluttet med seier: – Jobben min er å skape sjanser

(Brann – Odd 2–1) To herlige dribleraid fra Robert Taylor (26) sørget for at Brann vant sesongens siste kamp.

22. des. 2020 19:55 Sist oppdatert nå nettopp

På det tredje skulle det skje for Brann: Kristoffer Barmen bommet på straffe hjemme mot Aalesund i slutten og Daouda Bamba bommet borte mot Start i forrige serierunde - et straffespark som Barmen eller Robert Taylor egentlig skulle tatt, sa Brann-trener Kåre Ingebrigtsen etter kampen.

Da Taylor tirsdag selv skaffet straffe etter et dribleraid på overtid i den første omgangen, var det Taylor som tok ansvar.

– Jeg bestemte meg for å ta straffesparket, og ja, det er ikke så mye mer å si enn det. Jeg scoret, sa Taylor i pauseintervjuet vist på Eurosport.

IMPONERTE: Robert Taylor var banens beste i kampen mot Odd. Foto: Marit Hommedal

Taylor skulle også bli en nøkkelperson i den andre omgangen. 26-åringen skapte flere store sjanser og vartet opp med et herlig dribleraid i forkant av 2–1-scoringen. Finnen driblet av tre-fire Odd-forsvarere før han spilte gjennom til Jon-Helge Tveita, som lobbet ballen over Rossbach.

– Vi fikk Robert mer sentralt i banen i andre omgang. Ruben Kristiansen og Tveita kom inn med masse energi og gjorde oss mer fremoverrettet. Da fikk vi mye mer løp, mye mer vilje til å komme inn i boksen. Det skaper rom for Robert, og jeg må si han utnyttet det brukbart i dag, sier Brann-trener Kåre Ingebrigtsen til Eurosport.

Seieren var også nok til at Brann tok steget opp til tiendeplass i Eliteserien.

– Det er godt å avslutte sesongen med seier, sier Taylor til Eurosport etter kampen.

– Jeg spiller som en nummer ti, så det er jobben min å skape sjanser. Det var det jeg gjorde i dag, sier han.

MATCHVINNER: Jon-Helge Tveita (midten) scoret det avgjørende målet. Her flankert av Thomas Grøgaard (venstre) og Daouda Bamba (høyre). Foto: Marit Hommedal

Seks minutter før den avgjørende scoringen hadde Mushaga Bakenga utlignet for Odd med et nydelig hodestøt - hans 15. mål for sesongen. Det er en ytterligere forbedring av hans bestenotering i Eliteserien, som før årets sesong var 12 mål for Rosenborg tilbake i 2011.

Siden den 13. serierunden, hvor Bakenga scoret sitt første mål for sesongen, har spissen nå scoret mål hvert 91,5 minutt.

Men det ble med det ene målet for Bakenga og Odd i kveldens kamp, og dermed ble det nok et tap for Odd - som kun tok ett poeng på de siste syv kampene og endte nede på syvendeplass i årets Eliteserie.

Allerede etter et kvarter gikk Espen Ruud ned for telling inne i boksen. Veteranen måtte bli bært ut på båre, og ifølge Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud skal det være snakk om en akilles-skade for høyrebacken.

Den første omgangen så ut til å ebbe ut i 0–0, i en omgang hvor det egentlig ikke hadde vært noen sjanser, men på overtid tok Robert Taylor initiativ. Finnen driblet seg fint inn i boksen, hvor Filip Rønningen Jørgensen kom for sent inn og felte Taylor.

Dermed et straffespark for hjemmelaget, som Taylor selv satte i mål via hånden til Odd-keeper Sondre Rossbach og stolpen.

– Vi prøver å spille fotball. Banen er ... Det er 22. desember i Norge, så vi får ta det vi får. Den er bra nok til å spille fotball på, men veldig vanskelig å slå langt på, sa Odds Vebjørn Hoff til Eurosport i pausen.

Lagene hadde tilsynelatende funnet ut av hvordan det skulle spilles til andre omgang, hvor sjansene kom på løpende bånd. Mushaga Bakenga utlignet for Odd etter 64 minutter, men bare seks minutter senere tok Brann tilbake ledelsen etter at Jon-Helge Tveita utnyttet et meget godt forarbeid fra Taylor.

