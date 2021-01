TUIL krever penger av Arsenal

Arsenal-overgangen til George Lewis (20) kan bety mye for TUIL i 2021-sesongen.

FEIRER SCORING: George Lewis har til tider imponert for Arsenals U23-lag. Innfelt: Sportslig leder i TUIL, Thomas Heide. Foto: David Price / Arsenal FC og privat

11 minutter siden

Lewis spilte for TUIL i 2,5 år fra 2017 til sommeren 2019. I tillegg var han TUIL-spiller fra 2012 til 2015. Det betyr at TUIL ønsker at Arsenal betaler utdanningskompensasjon for den 20 år gamle vingen. Lewis signerte for Premier League-klubben i fjor sommer.

– Med Arsenal går det sakte, men sikkert fremover. Det betyr at det sendes litt e-poster frem og tilbake. Vi ser på en løsning, sier sportslig leder Thomas Heide til iTromsø.