Solbakken til TV 2 om Elabdellaoui: – Det er mulig vi ser Omar på banen i fremtiden

Landslagstrener Ståle Solbakken tror Omar Elabdellaoui kan komme tilbake på fotballbanen igjen etter fyrverkeriulykken.

ULYKKE: Omar Elabdellaoui (til venstre) skadet ansiktet og øynene på nyttårsaften. Her med Haitam Aleesami. Foto: Bjørn S. Delebekk

Herman Folvik, VG

6 minutter siden

– Det var en fin samtale. Jeg merket det var litt emosjonelt, men han har en fin fremgang. Det jeg kan si er at det går fremover og at det er mulig at vi ser en Omar på banen i fremtiden. Så må tiden vise når det blir, sier Solbakken til TV 2.

Landslagsbacken ble utsatt for en fyrverkeriulykke på nyttårsaften. Han ble fraktet til sykehus, og fikk skader på øynene og annengrads forbrenning i ansiktet. Solbakken hadde en samtale med Elabdellaoui sist uke, skriver kanalen.

– Han kunne jo vært i en situasjon der vi ikke snakket om fotball i det hele tatt. Jeg tror at når du blir utsatt for noe som kunne gått så mye verre, så tenker du litt på hva som kunne skjedd, sier Solbakken.

Landslagssjefen legger til at backen vil få tiden han trenger og at landslaget vil vente på han. Galatasaray-spilleren skrev i et Instagram-innlegg sist uke at han blir bedre og bedre.

– Jeg får super og profesjonell hjelp fra det medisinske apparatet og vi gjør fremskritt hver eneste dag. Vi står fortsatt overfor noen utfordringer, men jeg kommer sterkere tilbake. Det lover jeg, skrev Elabdellaoui.