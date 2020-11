Dette kan bli Forrens framtid: - Jeg sier ikke nei en gang til

Tyrkia, Russland, Kypros og Hellas. Vegard Forren (32) har avvist mange tilbud de siste årene. Nå er han åpen for alt.

Vegard Forren utenfor Aker stadion etter seieren mot Molde i august. Brann er et alternativ for midtstopperen også neste sesong. Lise Åserud, NTB

22. nov. 2020 17:34 Sist oppdatert nå nettopp

Midtstopperen er tilbake i Brann-laget etter et skadeavbrekk. Tirsdag venter bortekampen mot Rosenborg. Begge klubbene har hatt koronasmitte i laget, men matchen skal spilles på Lerkendal som planlagt. Brann ligger bare tre poeng over kvalikplassen.

– Det har vært mye stang ut for laget i det siste. Det er frustrerende når vi føler at det er bra kvalitet og intensitet på trening. Vi har spilt noen gode kamper og fått veldig dårlig uttelling. Men det handler selvfølgelig også om kvalitet. Det er alltid vanskelig å komme seg ut av slike perioder for et fotballag, sier Forren.