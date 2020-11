Får korona-svar i dag: Avgjør om RBK må i karantene

Da RBK tirsdag møtte Levanger, hadde gjestene med to prøvespillere fra Nardo. Torsdag kom beskjeden om at én i Nardo har testet positivt for korona.

Levanger-leiren lånte to spillere fra Nardo mot RBK. Nå venter de på korona-svar. Her fra Moan idrettspark for noen år tilbake. Ole Martin Wold / NTB

20. nov. 2020 11:17 Sist oppdatert nå nettopp

Dermed måtte Levangers to prøvespillere også testes. Og svarene på disse testene er viktige også for Rosenborg.

– Vi får svar i løpet av fredag. Jeg ønsker å forholde meg til fakta, og vil ikke spekulere i noe før de foreligger.