Røkke deler ut ni millioner – sjekk hvem som får mest penger

Prosjekt Tilhørighet sikrer store summer til lokale lag og organisasjoner. MFK hyller lojaliteten til supportere og sponsorer.

Kjell Inge Røkke sammen med Bjørn Rune Gjelsten utenfor Aker stadion i 2012. Sammen eier de Molde Fotballklubb. Røkke står bak Prosjekt TIlhørighet gjennom sitt private selskap TRG. Svein Ove Ekornesvåg / NTB

7 minutter siden

For hvert sesongkort en lokal organisasjon selger til hjemmekampene på Aker stadion, gir Kjell Inge Røkke tilsvarende sum til den samme aktøren gjennom sitt private selskap TRG (The Resource Group). Nå er utbetalingene for 2020 på vei ut som en gedigen julegave til idretten og kulturen.

– Det har vært et rart år, men vi har veldig lojale supportere. Derfor kan vi nå betale ut disse pengene til frivillige lag og organisasjoner. Vi er veldig ydmyke over den støtten vi har fått fra privatpersoner og bedrifter gjennom koronapandemien. Dette er mye penger, og kanskje er disse midlene enda viktigere siden mange har mistet turneringer, basarer og andre inntektskilder i år, sier billettsjef Lars Outzen til Rbnett.