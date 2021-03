Start-treneren om utsatt seriestart: – Ingen ulempe for oss

Seriestart er utsatt en måned. Slik dagens situasjon er synes Start det egentlig er greit.

Start-spillerne må vente en måned ekstra for å komme i gang med sesongen. Foto: Tor Erik Schrøder

– Det er ingen ulempe for oss. Nå får vi litt bedre tid til å forberede oss best mulig. Vi får bedre tid til å tilpasse oss endringene vi har gjort i troppen og mer tid til å se prøvespillere vi har inne nå. i tillegg har vi hatt to ufrivillige pauser på grunn av korona som spiller inn, sier Start-trener Joey Hardarson til Fædrelandsvennen.

Torsdag bekrefter Norges Fotballforbund at seriestarten utsettes til 2. mai. Start skulle i utgangspunktet åpnet borte mot Sandnes Ulf 6. april, men på grunn av forbudet mot treningskamper har man sett seg nødt til å utsette seriestarten for Eliteserien, 1. og 2. divisjon herrer og Toppserien og 1. divisjon for kvinner.