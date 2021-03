Debuterte for West Hams A-lag i januar – nå vil TIL hente Nathan (22)

Nathan Trott fra West Ham er sterkt ønsket til Tromsø. Men TIL vet ennå når han kommer inn i Norge, noe som gjør at overgangen fortsatt ikke er helt i boks.

MÅ VENTE: Nathan Trott, her i kamp for West Hams A-lag i januar i år, blir TIL-spiller dersom han får innreisetillatelse. Foto: Jed Leicester/BPI/Shutterstock / Shutterstock

14 minutter siden

TIL har gjennom vinteren ikke lagt skjul på at de ønsker en konkurrent til Jacob Karlstrøm. Der de i 2020 hadde Erlend Jacobsen som et klart andrevalg, er det ingen tvil om at klubben i år vil ha et sterkere alternativ til forrige sesongs førstekeeper.

Og etter det iTromsø vet har klubben landet på en løsning. Etter forhandlinger med Premier League-klubben West Ham, har TIL blitt enige om en utlånsavtale for Nathan Trott (22) ut sesongen. En spiller som senest i helga satt på benken mot Manchester City.