Ødegaard om Haaland: – Kanskje den største ledestjernen i hele Europa

Martin Ødegaard (22) sparer ikke på lovordene i omtalen av sin landslagskompis.

TRE KAMERATER: Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Sander Berge under trening før den avgjørende playoffkampen mot Serbia forrige høst. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

51 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Han er vår største ledestjerne nå og kanskje den største ledestjernen i hele Europa nå, sier Ødegaard om Erling Braut Haaland (20) under lørdagens digitale pressekonferanse der han for første gang svarte på spørsmål fra mediene i rollen som norsk landslagskaptein.

Seansen handlet om kapteinsrollen, men som forventet ble også en mulig Qatar-boikott hyppig omtalt. Da svarte han at det ville være bedre å unngå boikott av det omstridte mesterskapet.

Les også Derfor tjener Strømsgodset lite på Ødegaard-salg

I tillegg ble det naturlig nok snakk om Haaland, som denne uken scoret to nye mål i Champions League, en turnering Ødegaard mener gjør noe med jærbuen.

– Det virker som om han får en ekstra gnist da. Det er inspirerende og stas og se. Det er ikke så mye mer å si egentlig en at det er helt vanvittig, sier Ødegaard.

Her kan du se hele pressekonferansen:

I tillegg til inspirerende, stas og vanvittig, beskriver Ødegaard lagkameratens prestasjoner som «helt ekstremt».

– Det begynner å bli vanskelig å sette ord på det etter hvert, erkjenner 22-åringen som blir en av Haalands tetteste samarbeidspartnere på banen når Norge de neste årene skal jakte landets første deltakelse i et mesterskap siden 2000.

Det ble ikke bare snakk om landslaget under lørdagens presseseanse. Ødegaard fikk også spørsmål av VG om hvordan han vurderer fremtiden sin i Arsenal etter sommeren, da han etter planen skal returnere til Real Madrid etter utlån.

Les også Arsenal-sjefen lovpriser Ødegaard-jobb: – Fenomenal

– Jeg har sagt mange ganger at jeg er ute etter stabilitet, men jeg finner det ikke. Jeg tenker at det blir viktig å finne stabilitet på sikt, men akkurat nå fokuserer jeg bare på å avslutte sesongen her. Jeg er veldig fornøyd med å være i Arsenal. Jeg trives her. Ut over det har jeg ingen flere kommentarer annet enn at jeg fokuserer på å avslutte sesongen, så får vi se hva som skjer etter det, sier Ødegaard til VG.

Ødegaards Arsenal møter Tottenham til Nord-London-derby søndag klokken 17.30. Det er nest siste seriekamp før avreise til Marbella, der landslaget samles før kampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro om en drøy uke.

PS! Erling Braut Haaland skal møte Rune Jarstein og Hertha Berlin klokken 18.30 i lørdagens hovedkamp i Bundesliga.