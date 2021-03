– Vi er ikke fornøyde med de to siste årene. Det ønsker vi å rette på.

Birger Grevstad jr. (67) er Branns nye styreleder. Se intervjuet med ham her.

6 minutter siden

Rett etter at Branns årsmøte hadde valgt Birger Grevstad jr. som ny styreleder, varslet han at det neppe blir en større kursendring i klubben med det første.

Ansettelsen av ny sportssjef etter Rune Soltvedt vil bli en av de første og viktigste sakene for det nye styret. Grevstad bekrefter at klubben har kommet så langt at de har snakket med potensielle kandidater.