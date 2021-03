Ronaldo får kritikk etter avgjørende Porto-mål: – Verste jeg har sett

(Juventus-Porto 3–2, 4–4 sammenlagt etter ekstraomganger) Cristiano Ronaldo og Juventus er slått ut av Champions League. Porto er klar for kvartfinale etter å ha scoret to mål på bortebane.

9. mars 2021 23:45 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er det verste jeg har sett, hevdet Viasats ekspertkommentator Morten Langli etter at Ronaldo snudde rumpa til og laget hull i muren.

Scoringen ble avgjørende og sørget for at Juventus røk ut. Heller ikke tidligere i kampen virket Langli spesielt imponert over portugiserens innsats.

– Han har vært mer eller mindre usynlig, uttalte Morten Langli etter første omgang av den avgjørende kamp to i åttedelsfinalen mellom Juventus og Porto.

«Han» var Cristiano Ronaldo, og han var svak fra første til 45. minutt - med hans Juventus bak 1–2 fra start. I likhet med hjemmelaget for øvrig.

«Svak» ble ikke mer stødig av at Sergio Oliveira med sikker fot klinket inn kampens første mål på straffespark, for gjestene fra Ronaldos hjemland Portugal.

Portos Taremi ble lagt ned, dommer Björn Kuipers fra Nederland måtte få bistand fra VAR før han endelig lot Oliveira opptre som eksekutør. Da var til gjengjeld Juventus-keeper Wojciech Szczęsny sjanseløs.

I det 19. spilleminutt.

Cristiano Ronaldo & co hadde med andre ord god tid til å komme i kapp. Den benyttet de dårlig. Før det motsatte inntraff så fort andre omgang hadde satt i gang. Ut av nesten ingenting, skaffet Ronaldo «kontroll» over ballen i en duell innenfor Portos 16-meterboks. Den havnet hos Chiesa, som moste den - vel å merke med presisjon - opp i venstre kryss bak Portos siste skanse, Marchesin.

OVER OG UT: Cristiano Ronaldo må fastslå at slaget er tapt på hjemmebane i Torino. Porto tok seg videre til kvartfinale etter 2–1 hjemme og 2–3 på bortebane. På bortemålsregelen, med andre ord. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Fire minutter senere pådro Taremi seg gult kort. Det er gjerne ikke så farlig. Isolert sett. To minutter etter det kom imidlertid liksom samme Taraemi på at det ville være lurt å klinke ballen til Langt vekk i stan, etter at dommer Kuipers hadde blåst for stopp i spillet.

Cristiano Ronaldo var ikke sen om å gjøre den nederlandske kamplederen oppmerksom på det, og dermed dro han opp gult kort nummer to - og det røde - foran Taremi. Da så Federico Chiesa scoret sitt andre for kvelden - 14 minutter etter det første - og sitt fjerde Champions League-mål denne sesongen, var «vi» like langt.

BYE BYE: Ronaldo og Juventus hentet seg etter en svak, svak første omgang. Ronaldos opptreden i muren ved Portos avgjørende frisparkmål var katastrofal. Foto: Fabio Ferrari / LaPresse

Syv minutter før 90 minutter var Chiesa - banens beste spiller - en hårsbredd fra hattrick, og å lede Juventus til kvartfinale. Men Marchesin fikk en liten finger på ballen, som snek seg utenfor målrammen.

– Det beste Porto kan håpe på er straffesparkkonkurranse, uttalte Viasats Morten Langli fra rettighetshaverens ekspertstudio - foran første ekstraomgang.

– Det koker utpå der, og Porto forsvarer seg med nebb og klør, bemerket han foran den siste ekstraomgangen.

Sergio Oliveira ville det annerledes. Fra meget langt hold måkte han til, på et frispark.

Katastrofe for Juventus.

2–2 og Porto var videre, og det var de også da Adrien Rabiot gjorde 3–2 et par minutter senere. På bortemålsregelen.