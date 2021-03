Barcelona til finalen i Copa del Rey etter overtidsdrama

(Barcelona-Sevilla 3–0, 3–2 sammenlagt etter ekstraomganger) Barcelona var på vei ut av semifinalen i Copa del Rey, men tre minutter på overtid sørget Gerard Piqué for at det ble ekstraomganger. Der avgjorde en danske.

10 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Barcelona har fem poeng opp til serieleder Atlético Madrid – med én kamp mer spilt – og i Champions League tapte de 4–1 hjemme mot PSG i den første kampen i åttedelsfinalen. Etter at det ble tap i ekstraomganger i finalen i den spanske supercupen i januar, ser Copa del Rey ut som den store sjansen for et trofé denne sesongen.

Lenge så det ut til at Sevilla skulle ta seg videre, men etter noen dramatiske overtidsminutter som inneholdt både et rødt kort til Sevilla og Piqués scoring, ble det ekstraomganger.

Der stupheadet Martin Braithwaite inn kampens tredje mål og dermed får Ronald Koeman nok en sjanse til å vinne et trofé i sin første sesong som Barcelona-manager.

Torsdag avgjøres det hvem Barcelona møter i finalen. Den første kampen mellom Athletic Bilbao og Levante endte 1–1 i Bilbao. Kampen sendes på VG+ fra 20.45.

Les også Trukket frem i Barcelonas maktkamp: – Haaland er mulig

GLEDE OG SKUFFELSE: Gerard Piqué reddet Barcelona på overtid i andre omgang. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Sevilla vant 2–0 hjemme mot Barcelona i den første semifinalen og tok dermed med seg et glimrende utgangspunkt til Barcelona.

De to lagene møttes senest sist lørdag i Sevilla. Der eksperimenterte Barcelona-manager Ronald Koeman med en 3–1–4–2-formasjon og eksperimentet endte med en 2–0 seier til Barcelona.

Samme formasjon stilte Barcelona igjen opp i under onsdagens semifinale og allerede etter tolv minutters spill sendte Ousmane Dembélé hjemmelaget i ledelsen med et utsøkt skudd fra 20 meter. Lionel Messi fikk også en ball reddet på streken, men det sto 1–0 til pause.

AVGJØRELSEN: Danske Martin Braithwaite sendte Barcelona til finalen i Copa del Rey. Foto: Joan Monfort / AP

I den andre omgangen var det Jordi Alba som kom seg til den første store sjansen, men det akrobatiske saksesparket etter 67 minutter ble stanset av tverrliggeren.

Bare fem minutter senere fikk Sevilla straffe etter at Lucas Ocampos ble felt inne i boksen. Samme mann tok også straffen, men fikk ikke det lave skuddet langt nok ut mot hjørnet. Marc-André ter Stegen reddet enkelt og holdt Barcelona inne i semifinalen.

Det viste seg svært viktig mot slutten. Fernando ble utvist etter å ha fått sitt andre gule kort to minutter på overtid og ett minutt senere headet Gerard Piqué inn 2–0-scoringen, før Martin Braithwaite sendte Barcelona til finalen etter en scoring tidlig i første ekstraomgang.