Debutantens kjemperedning vekket Manchester United

Dean Henderson var arbeidsledig i 80 minutter, men vartet opp med en strålende enhåndsredning da Manchester United gikk videre i ligacupen uten å imponere.

Juan Mata scoret kampens første mål da Manchester United gikk videre i ligacupen. Nick Potts / Pool PA

22. sep. 2020 23:10 Sist oppdatert nå nettopp

Luton Town - Manchester United 0–3

Manchester United var nødt til å slå tilbake etter 1–3-tapet for Crystal Palace hjemme på Old Trafford i serieåpningen, og gjorde det, i en kamp som først og fremst ble preget av at begge klubbene gjorde en rekke endringer på startoppstillingen fra forrige kamp. Oppgjøret ble dermed aldri noen finspilt affære.

Scoringer av Juan Mata og innbytterne Marcus Rashford og Mason Greenwood sendte til slutt United videre i ligacupen, men avansementet kunne stått i fare om det ikke var for kjemperedningen til Dean Henderson, som sto sin første kamp for United etter å ha tilbrakt forrige sesong på lån hos Sheffield United.

Fakta England ligacupen menn tirsdag, 3. runde: Luton – Manchester U. 0-3 (0-1)

Mål: 0-1 Juan Mata (str. 44), 0-2 Marcus Rashford (88), 0-3 Mason Greenwood (90). Newport – Watford 3-1 (2-0)

Mål: 1-0 Tristan Abrahams (str. 17), 2-0 Joss Labadie (28), 2-1 Adalberto Peñaranda (str. 54), 3-1 Pádraig Amond (65). Rødt kort: Stipe Perica (88), Watford. West Bromwich – Brentford 2-2 (0-0) e.o. (straffer 4-5)

Mål: 1-0 Hal Robson-Kanu (str. 56), 1-1 Emiliano Marcondes (58), 2-1 Robson-Kanu (str. 66), 2-2 Marcus Forss (str. 73). West Ham – Hull 5-1 (2-0)

Mål: 1-0 Robert Snodgrass (18), 2-0 Sébastien Haller (45), 3-0 Andriy Yarmolenko (str. 56), 3-1 Mallik Wilks (70), 4-1 Haller (90), 5-1 Yarmolenko (90). Utsatt: Leyton Orient – Tottenham. Vis mer

Dean Henderson var utlånt til Sheffield United forrige sesong. Tirsdag fikk han sin Manchester United-debut. Nick Potts / Reuters

Gjorde til sammen 19 endringer

Hjemmelaget har fått en god start på Championship-sesongen med borteseier over Barnsley og hjemmeseier over Derby. Trener Nathan Jones kom åpenbart til cupkampen med den kommende ligakampen mot Watford i bakhodet, og gjorde åtte endringer på laget fra forrige ligakamp.

United-manager Ole Gunnar Solskjær gjorde ti endringer på laget til tirsdagens cupkamp på Kenilworth Road, fem mil nord for London. Klubbkaptein Harry Maguire var den eneste igjen fra seriepremieren mot Crystal Palace.

Tre minutter ut i oppgjøret noterte Juan Mata seg for kampens første skudd på mål. Jesse Lingard satte fart mot hjemmelagets mål. Han spilte ballen ut til høyre, hvor spanjolen klemte til med venstre. Skuddet var godt plassert ved nærmeste stolpe, men manglet kraften til å overliste Luton-keeper James Shea.

Spanjolen var hakket nærmere scoring ti minutter senere, da Lingard igjen spilte en sentral rolle i gjestenes angrepsspill. Etter å ha løpt seg fri ute til venstre, slo 27-åringen inn foran mål. Der hoppet nysigneringen Donny van de Beek over ballen. Mata klemte til, men Shea fikk dyttet ballen vekk.

Vertene slet med å spille seg til store sjanser i den første omgangen tirsdag kveld. Nærmest var de kvarteret ut i oppgjøret, da Danny Hilton sendte ballen i nettveggen ved siden av Dean Henderson, som fikk sin debut for United.

Like før pause tok bortelaget ledelsen, med god hjelp fra Championship-laget. Luton hadde i utgangspunktet avverget faren, da en svak klarering endte i beina på Brandon Williams, som ble felt av George Moncur.

Det ga Mata sjansen fra straffesparkmerket. 32-åringen gjorde ingen feil.

Strålende enhåndsredning

Heller ikke etter pause vartet noe av lagene opp med festfotball.

Gjestene fra nordvest kunne ha doblet ledelsen, men hverken Nemanja Matic’ skuddforsøk fra i overkant av 20 meter, Lingards forsøk fra skrått hold eller Van de Beeks avslutning langs bakken ga tellende resultat.

Etter å ha vært så godt som arbeidsledig i 80 minutter, vartet Henderson opp med en fantastisk enhåndsredning da han måtte i aksjon på Kenilworth Road.

Frisparket fra høyre endte på bakerste stolpe, hvor Tom Lockyer knuste Matic i luften og stanget ballen mot mål, men Henderson var raskt nede og stoppet headingen med sin høyre arm.

Hjemmelagets walisiske midtstopper var også først på returen, men den ble stoppet på streken av Eric Bailly. Nærmere scoring kom aldri Luton.

Rashford og Greenwood punkterte kampen

Hendersons kjemperedning, samt det at Solskjær gjorde flere bytter mot slutten av kampen, vekket bortelaget.

Tre minutter før slutt la innbytter Rashford på til 2–0 etter godt samarbeid med en annen innbytter, Greenwood.

På overtid satte Greenwood inn Uniteds tredje for kvelden, med litt hjelp fra Luton-keeper Shea.

Marcus Rashford scoret Uniteds andre mål for kvelden. Nick Potts / Reuters

I fjerde runde møter United vinneren av oppgjøret mellom Preston og Brighton. Den kampen spilles onsdag kveld.

Lørdag venter en tur til nettopp sørkysten og Brighton når United gjester «The Seagulls» i sin andre Premier League-kamp for sesongen.