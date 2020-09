Leipzig-direktøren: – Alexander Sørloth presenteres onsdag

Alexander Sørloth fortsetter fotballkarrieren i RB Leipzig. Det bekrefter den tyske fotballstorheten overfor TV 2.

Alexander Sørloth er klar for tyske Leipzig. Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

10 minutter siden

Sørloth har vært satt i forbindelse med en overgang til Leipzig i lang tid. Tirsdag falt de siste detaljene på plass, og Sørloth blir presentert som Leipzig-spiller onsdag klokken 12, melder TV 2.

Det bekrefter sportsdirektør Markus Krösche overfor TV-kanalen.

Det tok noe tid før eierklubben Crystal Palace og utlånsklubben Trabzonspor ble enige om fordelingen av pengene den tyske klubben skal betale for ham.

Sørloth gjennomførte den obligatoriske legesjekken tirsdag. Overgangssummen for den norske spissen skal ligge på rett i overkant av 250 millioner kroner, ifølge tyske og britiske medier.

Sørloth ble solgt til Crystal Palace fra danske Midtjylland i januar 2018, men slo ikke til i Premier League. Utlånet til Trabzonspor det siste året har imidlertid vært en suksesshistorie.

24-åringen ble toppscorer i Tyrkia med 24 mål på 34 kamper. Han scoret også i cupfinalen, der Trabzonspor vant 2-0 over Alanyaspor.

Målformen ble lagt merke til rundt om i Fotball-Europa, og i løpet av sommeren ble det klart at Sørloth var høyaktuell for et klubbskifte. RB Leipzig har vært åpne om interessen for spissen, og også Tottenham har vært blant beilerne.

I Leipzig får Sørloth store sko å fylle. Målmaskinen Timo Werner ble nylig solgt til Chelsea og er mannen som skal erstattes. Han scoret pene 28 mål på 34 kamper i Bundesliga sist sesong.

Fakta Alexander Sørloth Alder: 24 (født 5. desember 1995). Posisjon: Spiss. Tidligere klubber: Trabzonspor (lån), Crystal Palace, Gent (lån), Midtjylland, Groningen, Bodø/Glimt (lån), Rosenborg. A-landskamper/mål: 24/8. Ligakamper/mål sist sesong: 34/24. Aktuell: Blir onsdag presentert som RB Leipzig-spiller. Vis mer

Takker Trabzonspor-presidenten

Tidligere tirsdag takket Sørloth lagkamerater og supportere for tiden i Trabzonspor i en video publisert på klubbens Twitter-konto.

– Det siste året i Trabzonspor har vært følelsesladd for meg. Jeg vil rette en stor takk til president Ahmed for å ha hentet meg og for å ha vært en farsfigur for meg. Han har vært spesiell, sier Sørloth i videoen.

Måltyven legger videre til at han har fått venner både på banen og i byen Trabzon.

– Derfor er det så vanskelig for meg å sende denne hilsenen via video. Jeg skulle gjerne vært der og tatt personlig farvel med dere, sier Sørloth.

Trønderen omtaler Bundesliga som en av de beste ligaene i verden, men sier han forlater Trabzonspor med tungt hjerte.

– Jeg må tenke på karrieren min, og jeg velger ikke bort Trabzonspor. Jeg måtte tenke på det neste steget i karrieren min, og jeg håper alle forstår det, sier Sørloth.

Haaland: – Et bra steg

Med Sørloth-overgangen blir det fem nordmenn å se i 1. Bundesliga kommende sesong. Fra før av tjener Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Håvard Nordtveit (Hoffenheim), Julian Ryerson (Union Berlin) og Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin) til livets opphold i den tyske toppdivisjonen.

Haaland ser frem til å se hva landslagskameraten kan få til på en enda større scene.

– Jeg tror det kan bli et bra steg for ham. Som for alle andre, blir det viktig for ham å få kamper. Nå må han rett inn i sesong uten en oppkjøring, sier Haaland i et Viasport-intervju med Jan Åge Fjørtoft.

– Han er en svær spiss som blomstrer i selvtillit. Det blir spennende å spille og følge med ham de neste årene, legger Haaland til.