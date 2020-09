Sesongen avlyses for breddefotballen

Seriespillet i breddefotballen er avlyst.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

18. sep. 2020 10:18 Sist oppdatert nå nettopp

Det melder Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding.

Det betyr konkret at Norges Fotballforbund kansellerer sesongen for 2. divisjon kvinner (nivå tre) og 3. divisjon menn (nivå fire). Det er forbundets 18 kretser som organiserer øvrig breddefotball for voksne, men med forbundsstyrets beslutning er det en naturlig konsekvens at også kretsene kansellerer sine serier for voksne.

– Det er rett og slett ikke lenger praktisk mulig å gjennomføre sesongen over hele landet, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Han kaller det «en trist dag for forbundsstyret, 18 fotballkretser og ikke minst alle klubber og spillere som er berørt og har hatt et håp om seriespill i 2020». Av pressemeldingen går det frem at sesongen avlyses fordi regjeringen ikke har åpnet for normal kontakttrening.

NFF har jobbet for å få gjennomført en svært forkortet sesong, med et tilpasset turneringsformat, fra 3. divisjon og nedover. NFF har samtidig hatt et tydelig budskap om at dersom det ikke ble åpnet for normal kontakttrening innen midten av september, ville man ikke ha noe annet valg enn å avlyse sesongen. Det er nå blitt utfallet.

Tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp, som er fotballekspert for Bergens Tidende og TV 2, støtter avgjørelsen NFF har tatt.

– Nå er det ikke mer tid igjen til å gjennomføre en sesong. Det er forferdelig trist. NFF har ventet og prøvd alt de kan, men regjeringen setter en stopper for det når de utsetter beslutningen igjen, sier Huseklepp.

