Hva skjer med breddeidretten når samfunnet åpner opp? Her er planen for lokalfotballen i Rogaland

Fotballkretsen jobber for at barn kan får spille seriekamper i vår, mens ungdom og voksne må vente til etter sommerferien.

De yngste har fått spille kamper under pandemien. Hinna Cup ble arrangert i mars. Foto: Jarle Aasland

Flere tusen voksne spillere i breddefotballen har ikke spilt kamp siden høsten 2019. Mange har sluttet. Motivasjonen er borte, smittevernregler gjør det umulig å trene normalt. En sosial møteplass har forsvunnet. For barn og ungdom er det ikke like ille, de fikk spille kamper i fjor sommer, men denne våren og vinteren har heller ikke de yngste fått starte opp med seriekamper. Men samtidig med at flere og flere vaksineres, er det håp om at gjenåpningen av samfunnet også vil gi lettelser for idretten.