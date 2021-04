Delte reaksjoner etter Moldes eksperiment

Erling Moe prøvde ut en ny formasjon mot Kristiansund. Testen var ikke spesielt vellykket.

Erling Moe i samtale med resten av trenerteamet til Molde undervegs i kampen mot Kristiansund. Fra venstre: Per Magne Misund, Trond Strande og Børre Steenslid. Foto: Kjell Langmyren

34 minutter siden

Kristiansund – Molde 0-0

I et intervju på Rbnetts sending før kampen avslørte MFK-treneren at laget kom til å starte kampen mot Kristiansund i en uvant formasjon. Som Romsdals Budstikkes sportsjournalist Martin Brøste spådde, kom spillerne ut på banen i 4-4-2 med to spisser og en såkalt diamant på midtbanen.