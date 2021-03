Bare to eliteserieklubber fikk mer: Så mange Raja-millioner fikk Molde

Molde Fotballklubb fikk mest i fylket.

Molde Fotballklubb er tildelt snaut 13 millioner kroner fra de tre krisepakkene. Foto: Laszlo Balogh / AP

23 minutter siden

Lotteri- og stiftelsestilsynet, som har administrert kompensasjonsordningen på vegne av Kulturdepartementet, behandlet nylig de siste søknadene i den tredje krisepakka for idretten og frivilligheten. Tidligere denne uka kom den endelige oversikten over hva de ulike lagene og foreningene har fått utbetalt i de ulike krisepakkene. Krisepakkene skal helt eller delvis kompensere tapte inntekter for avlyste arrangementer på grunn av koronapandemien.

Totalt har 9284 lag og organisasjoner fått støtte fra regjeringens tre krisepakker for 2020, der 2,1 milliarder kroner er utbetalt.