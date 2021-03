Han har tre måneder igjen av kontrakten. Nå er Starts nøkkelspiller i dialog med klubben

En av Starts viktigste spillere virker å bli værende i klubben. Mohamed El Makrini er i dialog om en ny kontrakt.

Mohamed El Makrini ønsker å bli i Start. Mye av grunnen til det er at familien trives veldig godt i Kristiansand. Her er han med barna Selina (11) og Lot (9). Foto: Steffen Stenersen

– Jeg er veldig positiv. Jeg er glad for at klubben ønsker å beholde meg. Jeg har sagt tidligere at jeg er veldig fornøyd med å være her og jeg hadde en veldig positiv prat med Atle i går.

Mohamed El Makrini smiler i samtale med Fædrelandsvennen. Litt trøtt etter å ha blitt far til sitt fjerde barn for en uke siden, men ellers i god form i en spesiell sesongoppkjøring.

– Veldig fornøyd

Nederlenderen har blitt en av de, om ikke den, viktigste spilleren for Start siden overgangen fra skotske Kilmarnock. I de to internkampene som er spilt har man sett en midtbanespiller som til tider har dominert.

Kontrakten hans går ut juni. Nå er han klar på at han ønsker å bli, og klubben er klar på at de ønsker å beholde ham.

– Nå er det opp til agenten min og klubben å komme til enighet. Jeg tror ikke det blir noe problem. Slik det ser ut nå blir jeg. Vi har ikke diskutert betingelser ennå, men vi har snakket litt om hva vi tenker. De sier at jeg er førsteprioritet å beholde. Det er jeg veldig fornøyd med. Så er familien min også veldig glad for å være her. Det er bare positive ting. Min tanke er å bli, sier Mohamed El Makrini.

Start-trener Joey Hardarson legger på ingen måte skjul på betydningen til 33-åringen. På spørsmål om han vil beholde «Mo», er svaret enkelt:

– Ja, absolutt. Han er en meget viktig spiller for oss. Nå har vi ingen ren backup for han heller, selv om vi kan løse det. Men Mo er ekstremt viktig for oss, sier Hardarson.

– Levert det vi bestilte

Sportslig leder Atle Roar Håland er også klar i talen:

– Det er en spiller vi er utrolig godt fornøyd med både på og utenfor banen. Han har levert akkurat det vi forventet og bestilte. Nå har han kommet seg over skaden og da er det naturlig for oss å se hvordan vi kan planlegge framtiden sammen, sier Håland som bekrefter at de er i dialog.

Mohamed El Makrini på treningsfeltet med Start denne uka. Foto: Steffen Stenersen

– Det er alltid to parter i en sak. Men det er et kjempegodt utgangspunkt at han har lyst til å bli og vi ønsker at han skal bli værende, sier Håland.

Slik Fædrelandsvennen forstår det er El Makrini blant spillerne som i dag tjener best i klubben, men spilleren selv virker ikke å være veldig bekymret over ikke å komme til enighet om betingelsene. Han sier han gjerne blir minst ut 2022.

– Det er fint å ha stabilitet. Jeg er frisk og har ingen problemer etter skaden, sier midtbanespilleren.

– Trenger noen spillere

El Makrini liker mye av det han ser på trening om dagen, men sier han gjerne ser et par forsterkninger inn dørene før seriestart.

– De første 12–13 spillerne er veldig bra. Men vi trenger noen spillere inn for å skape mer konkurranse. Vi trenger litt kraft framover. Det er mange gode spillere her, men det er alltid fint med mer konkurranse. Jeg synes vi har en god miks med en del eldre spillere og noen veldig gode talenter. Vi er på riktig vei, sier El Makrini.

Som blir en nøkkelspiller i kampen om opprykk når sesongen etter hvert kommer i gang.

– Han er et forbilde for hvordan vi ønsker å fremstå. Han har høy intensitet i presset, går fort framover når det er mulig og er ballsikker når det er hensiktsmessig. Så han tikker mange bokser. Vi ønsker veldig sterkt å beholde ham, sier Start-trener Hardarson.

– Jeg forsøker å gi energi til laget. Å vinne dueller og «pushe» laget fram. Så prøver jeg å hjelpe de unge gutta. Jeg har vært med på mye og blir ikke så fort stresset. Det tror jeg er bra i en liga der vi kommer til å være laget alle ønsker å slå. Det må vi være forberedt på, sier El Makrini.