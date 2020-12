Dommeren blåste av kampen i Grimstad etter ett minutt

Fædrelandsvennen får bekreftet fra kilder at kampen skal spilles i Kristiansand klokken 18.00. Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i Norges Fotballforbund, sier at han ikke kan bekrefte det. - Det klart gunstigste er at kampen kan spilles i løpet av dagen, sier han til Fædrelandvennen.