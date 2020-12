– Da jeg gikk ut og så ordføreren stå der... Da ble det for mye.

Han ante ingenting om hva Viking hadde stelt i stand for ham. Og da Bjarne Berntsen (63) entret SR-Bank Arena for siste gang som trener, tok følelsene overhånd.

En rørt Bjarne Berntsen takker for seg etter sin siste kamp som Viking-trener på SR-Bank Arena. Kristian Jacobsen

VIKING – VÅLERENGA 2–2:

SR-BANK ARENA: Det er et par timer før Bjarne Berntsens siste hjemmekamp som trener for Viking. 63-åringen er på plass, som vanlig før match, på et tomt SR-Bank Arena.