Effektive City straffet Southampton etter kontroversielle straffesituasjoner

(Southampton – Manchester City 0–1) Southampton ropte på straffe to ganger hjemme mot Manchester City, men ble ikke hørt. Istedenfor ble de straffet hardt av et effektivt Manchester City.

19. des. 2020 17:54 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg ønsker ikke å diskutere avgjørelsene til dommeren, sier Southampton-manager Ralph Hasenhüttl på spørsmål fra Amazon Prime om den første av de to straffesituasjonene.

– Det var en hands-situasjon i andre omgang også. Vi har VAR og vi har en dommer. De må vite det. Hvis de bestemmer at det ikke er straffe, så må vi akseptere det, sier manageren.

Tirsdag sløste Manchester City med sjansene da det «kun» ble 1–1 hjemme mot West Bromwich, men Pep Guardiolas menn var langt mer effektive borte mot Southampton lørdag i det som ble en knepen 1–0-seier.

Etter 15 minutter fikk City spilt seg fint frem på høyresiden og Kevin De Bruynes innlegg mot Raheem Sterling var også strøkent. Engelskmannen bredsidet ballen enkelt i mål og sørget for Manchester City-ledelse til pause.

ROPTE PÅ STRAFFE: Danny Ings ropte på straffe etter denne duellen. Foto: Paul Childs / POOL REUTERS

Det til tross for at det var Southampton som hadde de fleste sjansene i den første omgangen. Southampton-spillerne ropte også på straffespark etter at Danny Ings ble felt i forbindelse med den største av sjansene i første omgang, men verken dommer Mike Dean eller VAR grep inn.

– For meg er det en soleklar straffe. Ruben Dias treffer kun mann, sa TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp i Premier League-studioet i pausen.

Også etter en times spill ropte Southampton på straffe. Ballen spratt opp i albuen til Raheem Sterling etter et hjørnespark, men til tross for store protester ble det heller ikke denne gang blåst straffespark.

Når da Ederson tok seg fint av det andre Southampton hadde å komme med, ble det en viktig borteseier for Manchester City.

FORBANNET: Southampton-manager Ralph Hasenhüttl viser tydelig at han mente ballen traff armen til Raheem Sterling. Foto: Paul Childs / PA Wire

Med Gabriel Jesus ute på grunn av tannproblemer, valgte Pep Guardiola å starte med Ferran Torres som spiss i Southampton.

Hjemmelaget kom stormende ut av startblokkene og satte City under et høyt press, men det var bortelaget som tok ledelsen etter 15 minutter med Raheem Sterling.

Southampton lot seg ikke affisere nevneverdig av det, og kom seg til flere gode sjanser og innleggsmuligheter i løpet av omgangen. Omgangen endte imidlertid med en liten nedtur etter at Danny Ings måtte ut med skade like før pause.

Andre omgang startet med en City-sjanse for vikarspiss Torres, før Southampton igjen tok mer over.

Etter et hjørnespark spratt ballen opp i albuen til Sterling et kvarter ut i omgangen, ropte igjen hjemmelaget på straffe, men igjen uten å bli hørt.

Kontringsmulighetene ble større utover i omgangen for Manchester City, men de klarte ikke å spille seg til de største mulighetene før på overtid. Riyad Mahrez fikk da to gode muligheter, men skjøt over begge gangene.

MATCHVINNER: Raheem Sterling (til høyre) scoret kampens eneste mål. Foto: Adrian Dennis / POOL / AFP POOL