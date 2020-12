Mener Solskjærs taktiske grep snudde kampen: – Fortjener mer ros

Bruno Fernandes (26) fikk nærmest egenhendig æren for at Manchester United snudde kampen mot West Ham, men flere fotballeksperter mener at det ikke er så enkelt.

COACHING: Ole Gunnar Solskjær var aktiv på sidelinjen da Manchester United snudde fra 0–1 til 3–1 borte mot West Ham. Foto: JULIAN FINNEY / X01348

6. des. 2020 13:51 Sist oppdatert 23 minutter siden

– Fernandes kan ikke redde Manchester United alene. Solskjær lyktes med noen helt konkrete grep – og fortjener mer ros enn han har fått for det, sier Øyvind Eide til VG.

Han er sportsdirektør for Norges Toppidrettsgymnas, UEFA Pro-trener og ledet Kongsvinger til opprykk til Tippeligaen i 2009.

Eide ledet Stabæk kvinner mellom 2012 og 2016, er mentor i prosjekt kvinnelige topptrenere – og skriver i tillegg taktiske analyser for united.no.

Han mener at en liten genistrek fra Solskjær bidro sterkt til at United snudde kampen fra 0–1 til 3–1 mot West Ham.

– I denne kampen kom det to helt konkrete justeringer, i tillegg til byttene, mener Eide, som peker på to ting United gjorde bedre etter pause – litt forenklet forklart:

De hadde kortere avstander i laget, som gjorde at de vant flere andreballer og var farligere på kontringer. De hadde til enhver tid en større bakromstrussel – og nektet West Ham-stopperne å støte frem. Dermed fikk også Fernandes & Co. større plass å boltre seg på.

Fakta Her er Øyvind Eides analyse Grep 1: – Det enkleste grepet er at United hadde «kortere» lag i andreballspillet etter langpasninger begge veier. I første omgang så vant ikke United andreballer foran eget backledd, og de hadde strekk i laget da de selv slo langt. – Dette handler litt om posisjonering og balanse, men også innstilling. 3–1-målet kommer som en konsekvens av at Pogba har posisjonert seg for å vinne andreball foran eget backledd. Han får tak i den, snur og spiller frem. Ballen går etter et par trekk til Mata, som igjen slår den fantastiske pasningen gjennom til Rashford. Grep 2: – West Ham spilte med fem bak. De støtet knallhardt med stopperne sine oppi Van de Beek og de andre spillerne i mellomrommet. Slik ble det lite mellomrom og de fikk mange kontringer på brudd. Siden United ikke hadde noen trussel i bakrom i første omgang, kunne West Ham være samlet og kompakt. De så fantastiske ut. – I andre omgang ligger Martial/Greenwood og Rashford posisjonert slik at de til enhver tid truer bakrom rundt stopperne. Dermed tør de – med rette – ikke å gå ut av ledd i frykt for at United skal angripe bak og rundt dem. Det gir Fernandes, Mata & Co. mer plass å boltre seg i. Vis mer

– Disse to grepene gjorde at Manchester United overtok kampen fullstendig. Krydret med gode enkeltmannsprestasjoner, så var det nødt til å bli United-seier, mener Eide.

Se snuoperasjonen her:

Eide får støtte fra Viasport-ekspert og Aftenposten-spaltist Lars Tjærnås, som peker på mange av de samme tingene som Øyvind Eide.

– Der de før pause presset med strekk i laget, ble de i andre omgang kompakte. Skillet mellom gjenvinning og etablert forsvar ble mye tydeligere, sier Tjærnås til VG.

– Kantene stengte rom defensivt bedre, mest fordi de ikke forsvant tidlig inn. Samtidig startet de tydelig og tidlig inn i bakrom og fikk flyttet West Ham lavere i banen – og skapte dermed strekk i laget deres. Gjennom det fikk de mellomrom de brukte klokere.

Ole Gunnar Solskjær med MUTV om hva han fortalte spillerne i pausen.

– Du må forholde deg rolig og endre et par ting som ikke fungerte i første omgang. Vi endret litt på taktikken, formasjonen og balansen i laget, men det viktigste var å tømme hodene våre, sier Solskjær til MUTV – og mener at laget hans så litt rystet ut etter baklengsmålet.

MANAGERDUELL: David Moyes ble aldri noen suksess i Manchester United, men hadde taket på dem i første omgang på London Stadium lørdag kveld. Så snudde Solskjær & Co. kampen. Foto: ADAM DAVY / POOL

Likevel har ingen lag tatt flere poeng etter å ha havnet under denne sesongen.

Lars Tjærnås mener at Solskjær tidvis får for lite ære når han lykkes med taktiske endringer.

– Jeg tror det er riktig. Mange har en forhåndsdefinert oppfatning av en managers styrke og svakheter, helt uten at vi har grundige forutsetninger for det. Og så sørger mange for å tilpasse forklaring og årsak etter det, sier Tjærnås – og utdyper:

– Jeg mener at Solskjær har dokumentert en evne til å snu så mange kamper nå at det vil være underlig om han ikke har en del av æren for det. Blant annet er en undervurdert del av å være kampleder å sette inn riktige spillere i riktig fase, fordi nesten ingen kamper er like første og siste halvtime, sier han.

Øyvind Eide synes det blir for enkelt å peke bare på enkeltspillere.

– Gode spillere vil alltid være viktig for lag. Barcelona uten Messi er også to forskjellige ting. Uruguay røk ut i forrige VM da Cavani ble skadet. Jeg har selv blitt reddet av Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg, men det ligger alltid en taktikk i bånn, sier han.