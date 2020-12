Tror Zachariassen blir brennhet i vinter: - Har ekstremt attraktive egenskaper

Tor-Kristian Karlsen er ekspert på internasjonal toppfotball og overgangsmarkedet. Han tror Kristoffer Zachariassen kan bli solgt for 25–30 millioner i vinter.

Kristoffer Zachariassen er av de heteste RBK-spillerne på overgangsmarkedet, tror fotballekspert. Christine Schefte

32 minutter siden

Midtbanemannen har, til tross for Rosenborgs totalt sett svake sesong, vært overbevisende etter overgangen fra Sarpsborg for et knapt år siden.

Og da sotraværingen ble matchvinner fem minutter på overtid mot Mjøndalen, satte han samtidig inn sin tolvte scoring for sesongen.