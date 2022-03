Ståle Solbakkens råd: – Det må ikke bli alvorlig for fort

Fotballen må ta det største ansvaret for å legge til rette for allsidighet i barneidretten, mener landslagssjef Ståle Solbakken.

Landslagssjef Ståle Solbakken mener spesialisering ikke må skje for tidlig.

Satsing i ung alder er en klassisk problemstilling i idretten. Landslagstrener Ståle Solbakken mener man må kunne drive med flere idretter i ung alder, uten at man blir utestengt fra fotballaget.

– Jeg tror at fotballen må være gode her, siden det er den største barneidretten i Norge. Vi har et ansvar i forhold til det å legge til rette for at flere barn får drive med flere idretter lenger, kommenterer landslagssjefen på utspillet til tidligere fotballproff Anders Jacobsen i Aftenposten denne uken.