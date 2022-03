– Klarer jeg å komme tilbake på toppnivå? – Kan jeg bli like god? – Hodet er det samme, men kroppen og alt som skjer på innsiden, er det ikke. Fotball Stine om returen til toppfotballen: – Det har vært treninger hvor jeg bare har hatt lyst til å gråte

– Det har vært dager der jeg har kommet på trening og bare hatt lyst til å gråte. Jeg har vært så frustrert over hvor lang tid kroppen har brukt for å hente seg inn igjen, sier tidligere landslagsspiller Stine Hovland (31).

For åtte måneder siden ble hun mamma for første gang. Nå er hun en av to småbarnsmødre i troppen til Arna-Bjørnar.