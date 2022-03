Eggens kommentar endret alt for Sørloth: – Ga klar beskjed

LILLESTRØM (VG) Alexander Sørloth (26) hyller avdøde Nils Arne Eggen og forteller at karrieren kunne sett svært annerledes ut hadde det ikke vært for trenerlegendens innflytelse.

HYLLER EGGEN: Alexander Sørloth hadde neppe vært den målscoreren vi kjenner i dag om det ikke hadde vært for trenerlegenden Nils Arne Eggen.

– Nils Arne var med å forme karrieren min, slik som har var med så mange andre. Han trente oss to ganger i uken da jeg var på juniorlaget i Rosenborg. På det tidspunktet var jeg midtbanespiller og vi fikk sette opp laget selv. Da han så at jeg spilte på midten, stoppet han økten med en gang og ga meg klar beskjed om at jeg skulle spille på topp, sier Sørloth til et samlet norsk pressekorps på Åråsen.

Dermed kunne ting sett svært annerledes ut for Real Sociedad-spissen, som denne sesongen har funnet nettmaskene fem ganger.

– Det var Nils som gjorde at jeg tok steget opp på topp. Etter det var det spiss jeg skulle være, slår mannen med tolv landslagsmål fast.

GIR LÆREMESTEREN ÆREN: Aleksander Sørloth er full av lovord om legenden Nils Arne Eggen. Eggen døde i januar i år. Her fra en ansamling på Lerkendal i 2014.

Etter et utlån til Bodø/Glimt forlot Sørloth Rosenborg uten å noen gang ha slått igjennom for Rosenborgs A-lag. Det var noe Eggen var lite fornøyd med. Derfor sørget han også alltid for at Sørloth fikk høre hva han synes om karrierevalgene hans da de møttes.

– Hver gang jeg var tilbake på Lerkendal kom han alltid med meldinger om akkurat dét til meg. Han kjeftet også spesielt på pappa (Gøran Sørloth, tidligere RBK-spiss) for at det ble slik, sier trønderen.

Eggen gikk bort tidligere i vinter. Samme kveld fant Sørloth nettmaskene i cupkampen mot Atlético Madrid i den spanske cupen. Den opplevelsen beskriver spissen som svært spesiell.

– Jeg tenkte på Nils da jeg scoret det målet. Det var godt å få til en slags hyllest til ham den kvelden.

Men på landslaget er det tøff kamp om spissplassen. Mot Slovakia trakterte Sørloth høyrekanten. Det er en rolle vi kan få se ham oftere i.

– Jeg har spilt der mange ganger før, så det er en rolle jeg kjenner godt. Jeg synes det gikk seg mer og mer til i løpet av kampen, så alt i alt er jeg fornøyd. Relasjonene med Marcus (Holmgren Pedersen) og Martin (Ødegaard) sitter fint ute til høyre der. Det som er spesielt fint er at man oftere blir rettvendt. Som spiss er man stort sett feilvendt, forklarer 26-åringen.

Sørloth mener systemet de benyttet seg av mot Slovakia kan være med å gi laget enda mer skyts inne i feltet.

– Om både jeg og Erling er inne i feltet, bør innleggene komme. Slovakia lå etablert, så derfor ble det av og til litt vanskelig. Men ellers synes jeg vi spiller en god kamp. Samtidig er det fint å ha litt og gå på, sier Sørloth.

Tirsdag møter Norge Armenia på Ullevaal. Under søndagens pressekonferanse informerte spilleransvarlig Brede Hangeland om at Joshua King kommer til å starte den kampen. Men om det blir på kant eller ikke, vil ikke Hangeland si noe om.

– Vi får se hva sjefen bestemmer seg for. Det kommer uansett til å bli en slagkraftig frontrekke, sier Hangeland til VG.