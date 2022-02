Svensk 19-åring reddet Manchester United: Berget uavgjort i Madrid

(Atlético Madrid - Manchester United 1–1) Omtrent ingenting stemte for Ralf Rangnicks lag – så byttet han inn 19 år gamle Anthony Elanga.

REDNINGSMANN: Anthony Elanga scoret da Manchester United så ut til å ikke være i nærheten av å gjøre nettopp det.

12 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Plutselig var Bruno Fernandes rettvendt i mellomrommet og stormet mot Atlético Madrid-forsvaret.

Han spilte gjennom til innbytter Anthony Elanga, som tok stjernekeeperen Jan Oblak på feil bein og trillet ballen ned i hjørnet – fullstendig mot spillets gang.

Landslagssjef Ståle Solbakken (53) var blant de som ikke lot seg imponere av det Rangnicks lag viste før pause.

– Manchester United virker litt puslete og dårlig forberedt. Sånn sett har det sett ut som seniorer mot juniorer, sa Solbakken i TV 2s studio ved pause.

– Jeg synes de har blitt herjet med fysisk. De var ikke klare for Atlético, sa Paul Scholes i BTs studio.

Atlético Madrid dominerte fullstendig i den første omgangen – og med unntak av noen mislykkede innlegg og langskudd fra Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes, var Manchester United aldri i nærheten av scoring.

Det var de til tross for at Manchester United-manager Ralf Rangnick stilte et svært fremtungt mannskap.

– United-spillerne virker naive i inngangen sin. Jeg vet ikke hva Rangnick har sagt, men han har i hvert fall ikke nådd frem til spillerne sine. De stiller i tillegg et veldig offensivt lag. Sancho og Rashford ser ut som guttunger for meg, mente Solbakken.

Isteden var det João Felix som snek seg fri og nikket inn det perfekte innlegg fra Renan Lodi, via stolpen og inn bak en sjanseløs David de Gea.

HET: Stjerneskuddet João Felix jubler etter å ha headet Atlético i føringen på Wanda Metropolitano. Portugiseren var en av banens beste spillere.

Like før pause hadde Sime Vrsaljko en stor mulighet til å doble ledelsen, men ballen gikk via Victor Lindelöf og til hjørnespark.

Svensken startet litt overraskende på høyrebacken, men ble erstattet i et trippelbytte etter timen, da Rangnick valgte å erstatte både ham og venstreback Luke Shaw med Aaron Wan-Bissaka og Alex Telles. I tillegg kom Nemanja Matic inn for Paul Pogba.

Det viktigste byttet kom imidlertid et kvarter før full tid – og svenske Elanga brukte altså kun fem minutter av Champions League-debuten sin på å utligne for United.

Elanga er født i Malmö. Faren hans, Joseph Elanga, var landslagsspiller for Kamerun. Anthony Elanga kan velge mellom Sverige, Kamerun og England.

Han har så langt valgt å representere Sverige på aldersbestemte landslag, men har ikke debutert på seniorlandslaget.

Manchester United hevet seg i andre omgang, men på tampen av oppgjøret traff Antoine Griezmann tverrliggeren.

Bortelaget slapp imidlertid med skrekken og har et meget godt utgangspunkt før returoppgjøret på Old Trafford om tre uker.

PS! Bortemålsregelen gjelder ikke.