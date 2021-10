Over 18.000 så svensk toppkamp. Nå drømmes det om lignende tribunefeber i Norge.

– Det føltes ut som at man spilte Fifa på Playstation, sier den norske Hammarby-spilleren June Pedersen.

June Pedersen i aksjon under søndagens storkamp i Sverige.

11. okt. 2021 16:09 Sist oppdatert nå nettopp

Søndag ble det satt ny publikumsrekord i den svenske toppserien for kvinner da Hammarby IF tok imot AIK på Tele2 Arena. Hele 18.537 ivrige supportere så hjemmelaget Hammarby ta en overbevisende 4–1-seier mot naborival AIK. Etter kampen tok det fullstendig av på tribunen.

Én av dem som fikk kjenne den elektriske stemningen på kroppen, var den norske venstrebacken June Pedersen (36).

– Det føltes som om man spilte Fifa på Playstation, det kjentes uvirkelig. Det var på mange måter en drøm. Det er først nå i ettertid at man klarer å ta det inn over seg, sier Pedersen om gårsdagens Stockholmsderby.

Solid rekord

Den forrige publikumsrekorden i Allsvenskan for kvinner var på 9413 og ble satt i 2008. Også da var June Pedersen på banen.

– Man har vært med i gamet lenge og har fulgt publikumsutviklingen lenge. Så klart man er veldig stolt over å ha fått være med på denne reisen. Med fasiten i går ser man hva som egentlig er mulig, sier Pedersen.

Samtidig er hun klar på at Allsvenskan har kommet et stykke lenger enn det norske Toppserien.

– I Sverige har de klart å få frem at det finnes et marked for det. Men i Norge virker det som om det er et stykke igjen, konstaterer hun.

Klare ambisjoner

Sandviken-trener Alexander Straus mener, i likhet med Pedersen, at kampen viser hvilket uforløst potensial som ligger i kvinnefotballen.

– Det viser at det har en kommersiell verdi. Jeg synes det var vakkert! Det viser at det er interesse der, sier Straus.

Straus er tydelig på at slike enkeltkamper må følges opp.

– Når det skjer sånn som i Sverige i går, så må det følges opp. Det må smis mens jernet er varmt, sier han.

I slutten av oktober møter Sandviken regjerende mester Vålerenga til NM-finale. Han mener det burde være mulig gjenskape det samme i Norge.

– Når du ser at de trekker over 18.000, så burde vi ha ambisjoner om å ha 7000–10.000 på en kamp som cupfinalen. Jeg håper det, sier Straus.

Cupfinalen mellom Sandviken og Vålerenga spilles på Ullevaal stadion 31. oktober.