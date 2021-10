RBK-juniorene gikk på stjernesmell: – Ikke noe vi ønsker å være bekjent av

Midtjylland ga seg ikke før de hadde scoret ti mål. Og ble altfor sterke for RBK i UEFA Youth League.

Brutalt i Danmark: For RBK-juniorene på dansk jord.

19. okt. 2021 17:22 Sist oppdatert nå nettopp

Midtjylland - RBK 10–1 (14–3 sammenlagt):

– Et brutalt møte med internasjonal toppfotball.

Det sier leder for akademiet til Rosenborg, Roar Vikvang.

Utgangspunktet var tøft nok før returmøtet i 1. runde av UEFAS mesterliga for juniorer:

RBKs 19-årslag tapte 2–4 for Midtjylland på Lerkendal, og dro derfor til Danmark vitende om at det måtte tomålsseier til for å gå videre.

Slik ble det aldri.

Audun Engen Vik scoret på dansk jord, da han reduserte til 1–2 etter snaue halvtimen.

Men mot et veldig godt dansk lag ble det bare for pynt og regne.

Sju etter pause

Til pause sto det «kun» 3–1 på resultattavla i Herning. Men de siste 45 ble det beintøft for RBK-spillerne.

Danskene scoret nemlig syv til (!).

Dermed 10–1 i kampen. Og beintøffe 14–3 sammenlagt.

– Vi møter et lag som er bedre enn oss, ingen tvil om det. Vi henger relativt bra med i første omgang, hvor det står 2–1 når det er spilt 44 minutter. Så får de 3–1 som det siste som skjer i første omgang. Så scorer de tre mål de første fem minuttene av andre. Vi gjør en del personlige feil som følge av at vi møter en motstander som stresser oss og gir oss kortere tid med ball, sier Roar Vikvang.

– Hva sier dette om hvor langt unna dere er nivået?

– Det sier at vi har en vei å gå. Vi stiller med et yngre lag enn Midtjylland, og spiller blant annet 90 minutter med to spillere fra 2006-årgangen. Men vi kan ikke gjemme oss bak det. De er så mye bedre enn oss at det handler ikke bare om det. Samtidig tror jeg det er greit å få noen slike referanser. Jeg tror det er greit å få kjenne det på kroppen, sier Vikvang, som innrømmer at det ikke ser bra ut for Rosenborg.

– Det er jo ikke noe vi er stolt av og ønsker å være bekjent av. I dag ble det sånn, så må vi strekke hendene i været og si at det er for dårlig, sier han.

Rosenborg har kombinert turen til Danmark med å besøke akademiet til Midtjylland for å lære. RBKs akademisjef sier mye av tankegodset er det samme som man ønsker å få til i Trondheim. Men en ting må bli bedre.

– Det er ingen tvil om at vi må trene mer og bedre. Vi har økt treningmengden litt i akademiet, men den må økes betraktelig mer om vi skal opp på samme mengde som Midtjylland. Det er noe å ta med seg og noe som må bygges over tid, sier Vikvang.

Youth League spilles som vanlig cup for RBK denne høsten. Dermed er klubben ute av Europa.