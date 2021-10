Tosifret tap for RBK-juniorene: Slått ut av Europa

Midtjylland ga seg ikke før de hadde scoret ti mål. Og ble altfor sterke for RBK i UEFA Youth League.

Brutalt i Danmark: For RBK-juniorene på dansk jord.

Midtjylland - RBK 10–1 (14–3 sammenlagt):

Utgangspunktet var tøft nok før returmøtet i 1. runde av UEFAS mesterliga for juniorer:

RBKs 19-årslag tapte 2–4 for Midtjylland på Lerkendal, og dro derfor til Danmark vitende om at det måtte tomålsseier til for å gå videre.

Slik ble det aldri.

Engen Vik scoret

Audun Engen Vik scoret på dansk jord, da han reduserte til 1–2 etter snaue halvtimen.

Men mot et veldig godt dansk lag ble det bare for pynt og regne.

Sju etter pause

Til pause sto det «kun» 3–1 på resultattavla i Herning.

Men de siste 45 ble det beintøft for RBK-spillerne.

Danskene scoret nemlig syv til (!).

Dermed 10–1 i kampen. Og beintøffe 14–3 sammenlagt.

Youth League spilles som vanlig cup for RBK denne høsten. Dermed er klubben ute av Europa.