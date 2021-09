Glimt fikk scoring annullert på overtid: – Skandale

(CSKA Sofia – Bodø/Glimt 0–0) Bodø/Glimt kom seg til flere store sjanser, men fikk ikke ballen i mål. Helt til Erik Botheim headet ballen i mål på overtid, men Glimt-spillerne måtte rasende se at scoringen ble annullert.

IKKE GREIT: Erik Botheim stanget ballen i mål nesten tre minutter på overtid, men Ivan Turitsov fikk frispark, målet ble annullert – og Bodø/Glimt freste i etterkant.

30. sep. 2021

– For meg er det en skandale. Det må være mål, sier Uwe Rösler i studioet til V4 etter kampen.

Erik Botheim trodde han ble helten for Bodø/Glimt da over to minutter ut i overtiden, men dommeren mente Botheim gikk for hardt til i duellen med Ivan Turitsov og blåste frispark til hjemmelaget.

– Det er like mye forsvarsspilleren som rygger inn i Botheim, som det er Botheim som stormer inn i forsvarsspilleren. Det er bare en fantastisk prestasjon av Botheim, mener Pål André Helland.

– Jeg føler Bodø/Glimt blir snytt for to poeng ekstra der, sier Helland i Viasat-studioet.

Botheim selv var rasende etter kampen.

– Det er ingenting. Det er helt sykt. Det ødelegger kampen, det er ikke en dritt, sier Botheim til V4.

ANNULLERT: Erik Botheim trodde han hadde scoret det avgjørende målet for Bodø/Glimt, men måtte se at det ble blåst frispark mot ham.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen mener det hele så rart ut.

– Jeg reagerer veldig, for jeg er helt overbevist om at vi har scoret 1–0. Jeg løper på meg en strekk, så det var til ingen nytte. Jeg har ikke sett den i reprise, men det så rart ut, sier han til V4.

Glimt-treneren løp ut til dommer Aleksandrs Anufrijevs etter kampslutt og kom med noen ord til kamplederen.

– Jeg sier at det er en katastrofe at han kan annullere en så opplagt scoring, men vi fikk ingen kontakt. Vi fikk ikke gjort noe med det. Utrolig bittert, for jeg synes vi spiller en utrolig solid kamp, oppsummerer Knutsen.

Med uavgjort i torsdagens kamp, har Bodø/Glimt fått en god start på gruppespillet i Conference League og står med fire poeng etter to kamper. Den tøffeste utfordringen hittil venter imidlertid i neste kamp, 21. oktober. Da er det Roma, ledet av José Mourinho, som tar turen til Bodø.

Roma vant torsdag 3–0 borte mot Zorja Luhansk og står med full pott etter de to første kampene.

FRUSTRERT: Kjetil Knutsen.

Etter å ha kjempet seg til en plass i gruppespillet i Conference League, vartet Bodø/Glimt opp med festfotball da de slo Zorja Luhansk 3–1 i klubbens første gruppespillkamp i en europeisk klubbturnering for to uker siden.

Torsdag var det CSKA Sofia som ventet for Bodø/Glimt og supporterne som hadde tatt turen ned til den bulgarske hovedstaden.

På hjemmebane hadde CSKA Sofia hatt et godt tak mot norske lag, med 2–0-seier mot både Molde (1998) og Viking (2005) tidligere.

Mot Glimt var det en jevn kamp fra start. Begge lagene gikk hardt til i duellene og kom seg til sjanser, men lagene gikk i garderoben til pause uten scoringer.

Den andre omgangen bød på flere store sjanser og på overtid trodde Botheim at han hadde avgjort for Bodø/Glimt, men gleden ble kortvarig.