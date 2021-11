Angrepsspiller forlater Sandviken: – Jeg har vært ulykkelig

Skadeproblemer og hjemlengsel førte til at 33-åringen bestemte seg for å forlate årets seriemester.

Kennya Cordner er åpen om at hun hadde behov for et klubbskifte etter fire sesonger i Sandviken.

– Jeg har vært ulykkelig her, og ønsket ikke at min mentale helse skulle bli ødelagt. Derfor ønsket jeg et klubbytte nå, sier en åpenhjertig Kennya Cordner etter at nyheten om at hun forlater Sandviken etter fire sesonger er offentliggjort.

33-åringen forklarer at både skadeproblemene som har preget store deler av årets sesong og savnet av familien i hjemlandet Trinidad og Tobago har påvirket ønsket om å forlate Bergen og Sandviken etter fire sesonger.